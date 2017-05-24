نشرت الفنانة أحلام في حسابها عبر "انستغرام" مقاطع فيديو كشفت فيها عن تلقيها هديّة من زوجها مبارك الهاجري، وقالت: "هذه هدية من الحب".

بعد تشوّق أحلام لمعرفة ما هو مخبّأ داخل العلبة، تفاجأت بساعة ألماسية دفعتها إلى التزام الصمت بسبب دهشتها، ما دفع بالهاجري إلى التوجّه إليها قائلاً: "شو أم فاهد، ألا يوجد رد فعل؟"

هي ساعة كانت "في خاطر" أحلام، أعجبتها عندما كانت في #باريس، فتنبّه زوجها لهذا الأمر وقرر مفاجأتها.

وبحسب المعلومات، فإنّ الساعة تنتمي إلى أفخم الساعات السويسرية في العالم، تمّت صناعتها في العام 2012، وهي مطليّة بالذهب الأبيض ومرصّعة بالألماس في جميع جوانبها من الداخل والخارج، ويفوق سعرها الـ 60 ألف دولار أميركي.