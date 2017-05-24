نصب رواد التواصل الاجتماعي الدكتورة إحسان فقيرة، الأستاذة بكلية الطب جامعة بحري في السودان، "بطلة قومية" لمجهوداتها تجاه الدفاع عن حقوق المرأة العاملة في السودان.

وبحسب ما ذكر نشطاء على فيسبوك فإن الأستاذة بكلية الطب جامعة بحري تركت عملها لبعض الوقت وتوجهت للشارع العام لبيع الشاي.

ووفقا لموقع الشروق فإن فقيري أرادت بموقفها هذا أن تبعث برسالة قوية لولاة الأمر بأن يتم ترك بائعة الشاي في حال سبيلها، وذلك رداً على الحملات التي تشهدها بعض أسواق العاصمة الخرطوم ضد بائعات الشاي.

فيما يرى مسؤولون ان بيـع الشاي رغم انه عمل شريف لكن تحــول في الآونة الاخيرة إلى كابوس بعــدما قام بعض تجار المخدرات ببيع المخدرات من خلال وضعها في أكواب الشاي، وبخاصة وسط طلاب وطالبات الجامعة.

بحسب آخر إحصائيات لدراسة رسمية صادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية السودانية، ذكرت أنّ عدد بائعات الشاي تجاوز أكثر من 13 ألفاً.. 441 منهن يحملن مؤهلات جامعية، لكن البعض يقول إن الإحصائية غير دقيقة وربما يصل العدد لأكثر من ذلك.

وبرّر مصدر مسؤول بمحلية الخرطوم دواعي الحملات على ستات الشاي بعدد من شوارع الخرطوم لجهة أنّ العدد الكبير من البائعات تسبب في اختناق الشوارع المُهمّة وصعوبة تحرك عربات الإسعاف.

ورأى أنّ الخطوة ليست استهدافاً للبائعات وإنما اجراءت تنظيمية خاصة في الشوارع الرئيسية التي ترتبط بالمظهر العام للعاصمة.