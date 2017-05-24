أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن الأمهات اللاتى يعانين من انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، قد يتعرضن لخطر أكبر من مضاعفات الحمل، وإقامة أطول فى المستشفى أو دخول وحدة العناية المركزة ، مقارنة بأولئك الذين لايعانن من إضطرابات النوم .

ووجدت الدراسة – التى أجريت بجامعة " براون" الأمريكية – أن أكثر من 1.5 مليون إمرأة أمريكية يعانين من إنقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، ارتبط ذلك باحتمالات أعلى لمشاكل صحية مثل قصور فى وظائف القلب، إستئصال الرحم ، وتسمم الحمل و سكر الحمل .

وتزداد خطورة هذا الأمر مع التقدم فى العمر وزيادة الوزن ، خاصة بين حوالى نصف الذين يعانون من هذا الإضطراب ، وفقا " للمعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة .

و لتحليل هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل سجلات الحمل للفترة 2010-2014 من قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 1.5 مليون امرأة .

وقال الباحثون إن أقل من 1 % تم تشخيص حالتهن بانقطاع التنفس أثناء النوم ..

بعد الأخذ بعين الاعتبار السمنة و عوامل الخطر الأخرى ، وجد الباحثون أن النساء اللاتى عانين من توقف التنفس أثناء النوم ، كن أكثر عرضة بنحو ثلاث مرات تقريبا للمعاناة من مضاعفات فى الحمل .. و من المرجح أن يدخلن وحدة العناية المركزة ، مقارنة بالحوامل اللاتى لا يعانين من هذا الإضطراب .