«لا شك أن هناك أياما طيبة وأخرى سيئة»
الممثلة البريطانية نعومي واتس (48 سنة)، التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «21 غرام»، تتحدث حول انفصالها عن شريكها ليف شرايبر الذي ابتعد عنها مع امرأة أخرى بعد علاقة استمرت 11 سنة.
«لبنان في قلبي»
الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب معربة عن سعادتها بالتواجد هذا العام في
3 مهرجانات لبنانية وهي «القبيات وصيدا وضبيه».
وقالت شيرين لموقع «الفن»: أنا سعيدة بتواجدي في المهرجانات اللبنانية هذا العام وطبعا هذا بعد الحفل الرائع الذي قدمته العام الماضي في مهرجانات بعلبك الدولية. وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظن الجمهور اللبناني».
وأضافت: «طبعا وجودي في المهرجانات اللبنانية خطوة مخطط لها.. لبنان حبيبي وفي قلبي دائما».
«سنعود بنفس الجرأة التي عودناكم عليها»
الفنان السعودي ناصر القصبي، خلال برنامج صباح العربية، متحدثا عن مسلسل «سيلفي» الشهير الذي سيعرض خلال شهر رمضان في موسمه الثالث، والذي ينتظره الجمهور بشغف من عام إلى آخر.
وأشاد القصبي بجودة النصوص التي اختارها فريق العمل لهذا الموسم الذي يعود إلى المشاهدين بنفس الجرأة التي عودنا عليها في أجزائه السابقة.
وأوضح القصبي ان العمل جدد دماءه من خلال الكتاب الجدد المشاركين به، وأنهم سيقدمون محتوى جديدا فكرة ومضمونا لإسعاد الجماهير.
«أشعر بالقلق لاحتمال انقلاب المعايير الطبيعية في هذا العالم»
عارضة الأزياء الشهيرة والممثلة باميلا أندرسون، التي تحولت إلى ناشطة اجتماعية، تعلن أنها ليست من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة لأن لكل منهما دورا مختلفا عن الآخر.
«أي الأختين كان زفافها الأكثر جمالا.. هل هي تلك التي اصطادت مليارديرا أم تلك التي تزوجت أميرا؟»
تساؤل لبعض رجال الصحافة البريطانية حول زفاف الشقيقتين بيبا ميدلتون من الملياردير جيمس ماثيوز، وزواج شقيقتها كيت ميدلتون من الأمير وليام.
«بل وربما أذهب إلى زفافه أيضا»
الأميرة البريطانية بياتريس تعلق على خطبة صديقها ديف كليرك لصديقته الأميركية لين أندرسون بالرغم من علاقته الرومانسية التي استمرت 10 سنوات مع بياتريس، بل وذهبت بياتريس، التي كانت قد قطعت علاقتها به، إلى حد القول انها كانت من أول المهنئين له.
«كانت صدمة كبيرة لي بلا شك»
إبز لاف نجم أغاني الراب يؤكد أنه انفصل عن خطيبته فيكي فالون بعد اكتشافه انها كانت تبحث عن عمل كمرافقة للرجال.