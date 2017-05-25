أفحم محلل سعودي المذيع العراقي عدنان الطائي خلال استضافته في حلقة من برنامج “بصراحة” الذي يذاع على قناة دجلة الفضائية.

وهاجم المذيع المملكة بسبب كثرة التكلفة التي خصصتها الرياض والتي قدرت ب 220 مليون ريال بحسب وصفه لقمة الرياض والقمة الإسلامية الأمريكية قبل أن يرد عليه المحلل السعودي مستنكًرا هجومه قائلاً: ” 120 بليون دولار نهبت في عهد نوري المالكي ولم نجد لها وجود على الأرض لا تنمية ولا سلاح ولا استقبال ولا أي شىء ثم تتحدثون عن 220 صرفتها السعودية لاستقبال وفود 55 دولة وبإجراءات أمنية مشددة ولإقامة 4 قمم في مكان واحد”.