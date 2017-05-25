في جريمة مروعة في لبنان، قامت خادمة أثيوبية بطعن مخدومتها اسعاف ابو خشفة الحامل بالشهر التاسع، قبل أن تحاول ذبح نفسها على حافة شرفة المنزل.

وفي التفاصيل، كان من المفترض ان تكون الضحية تستعد لاستقبال طفلها السبت المقبل، وكانت تنوي إطلاق عليه اسم سليم، إلا أن العاملة أنهت حلمها وزوجها الذي يعمل في قطر، والذي كان قد ارسل زوجته الى لبنان لتنجب بالقرب من عائلتها.

وأكدت المعلومات أن والدة اسعاف خرجت لشراء بعض الاغراض لتعود وترى ان العاملة الاثيوبية تحاول الانتحار من على الشرفة، فراحت تصرخ وهرع الجيران لمساعدتها، فوجدوا الباب مغلقاً فنجحوا في خلعه ورأوا الفاجعة.

وطعنت الضحية عدة مرات في رأسها ورقبتها وبطنها، فتم نقل الضحية الى مستشفى سبلين، وما لبث ان فارق الجنين الحياة لتلقيه 3 طعنات عن امه التي لا تزال حالتها الصحية حرجة بسبب النزيف الذي لا يتوقف.