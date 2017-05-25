أشار موقع «إنترتينمنت تونايت» نقلاً عن مصدر مقرب من النجم جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين أن الأخيرة قد تلد طفليها قبل الموعد المتوقع لذلك.

ولفت إلى أنها قد تدخل إلى المستشفى بين لحظة وأخرى. وقال: «هما يتوقعان أن تتم الولادة في وقت مبكر».



يُذكر أن النجم والمحامية يستقران حالياً في منزلهما في سونينغ في إنكلترا. وقد ابتعدا في هذه الفترة عن الأضواء منذ الشهر الماضي.

ويشار إلى أنهما لم يكشفا حتى الآن جنس الطفلين. إلا أنّ صديقتهما المقربة سيندي كروفرد ونينا كلوني والدة جورج كشفتا أنهما ينتظران صبياً وفتاة.

فقد قالت الجدة خلال مقابلة أجرتها معها مجلة «فوغ»: «نعم، هما صبي وبنت». وتابعت: «هذا رائع. أنا وزوجي نشعر بالفرح الشديد».