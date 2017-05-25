بعد مرور فترة من الزمن على شرائك هاتف ذكي قد تفكر بتغيير الهاتف وشراء آخر جديد خصوصاً إن كنت تشعر بأن هاتفك الذكي لم يعد مظهره أو أدائه كالسابق.

لكن قبل أن تنتقل إلى هاتف جديد، ربما يجدر بك أن تحتفظ بهاتفك الذكي الحالي وأن تؤجل قرار الشراء إلى وقت لاحق خصوصاً إن كان هاتفك لا يزال في حال جيدة ولم يمض على شرائه فترة طويلة للغاية.

أضف إلى ذلك أن التحسينات الجارية على الهواتف الذكية الجديدة أصحبت محدودة للغاية مثل بعض التحسينات على الكاميرا أو تغييرات طفيفة في التصميم أو زيادة سرعة المعالج.

ويُمكن بخطوات بسيطة أن تُعيد هاتفك الذكي إلى الحياة وتجعله يظهر كالهاتف الجديد:

بطارية جديدة

بعد مرور سنة أو أكثر من استخدامك للهاتف قد تلاحظ تراجع أداء البطارية بعض الشيء وهو ما يجعلك تشعر بالاستياء تجاه الهاتف، لكن يُمكنك ببساطة استبدال البطارية بأخرى جديدة في حال كانت البطارية قابلة للاستبدال وهو أمر لن يكلفك الكثير من المال.

أما إن كانت البطارية غير قابلة للاستبدال فيجب عليك حينها الذهاب إلى مركز مختص في صيانة الهواتف الذكية واحرص أن تكون لديهم الخبرة الكافية للقيام بذلك دون الإضرار بأي من مكونات الهاتف.

غطاء جديد

اليوم أصبحت أغطية الهواتف الذكية بتشكيلات كثيرة ومنوعة، فيمكنك مقابل مبلغ بسيط شراء غطاء جديد للهاتف والاستمتاع بمظهر جديد له، خصوصاً إن كنت تشعر بالملل من الغطاء السابق، كذلك يُمكنك إضافة لاصق حماية جديد لشاشة الهاتف بعد أن تقوم بتنظيفه بالكامل.

ملحقات جديدة

إن كنت ترغب بخلق شعور جديد تجاه هاتفك الذكي، فربما من الجيد الاعتماد على ملحقات الهواتف الذكية إن لم تكن تستخدمها أو شراء ملحقات جديدة بدلاً من القديمة.

سعة تخزينية إضافية

إن كنت تفكر بشراء هاتف ذكي جديد نتيجة نفاذ السعة التخزينية الداخلية وعدم دعم هاتفك لمنفذ مايكرو إس دي، فأعتقد أن عليك التفكير بحلول أخرى بدلاً من شراء هاتف جديد.

بداية يجب عليك إجراء مراجعة للتطبيقات والألعاب في هاتفك الذكي وحذف تلك التي لا تستخدمها أو غير الضرورية، كذلك يُمكنك نقل الصور القديمة المخزنة على الهاتف إلى وحدة تخزين خارجية أو إلى حاسبك الشخصي، أو الاعتماد على خدمة صور غوغل.

إجراء مسح شامل للملفات المؤقتة من شأنه أيضاً أن يرفع السعة التخزينية بصورة فعالة، أما إن كنت ترى أن مشكلة السعة التخزينية هي العقبة الوحيدة أمامك فيمكنك حل المسألة جذرياً بالاعتماد على الملحقات المتخصصة التي تتيح لك إضافة بطاقة خارجية للهاتف.

المظهر الداخلي

ربما هناك الكثير من الأشياء يُمكن فعلها من حيث المظهر الخارجي، لكن المظهر الداخلي للهاتف لا يقل أهمية ويُمكن لتعديلات بسيطة أن تغير شعورك تجاه الهاتف.

إن كنت تعتمد على هاتف ذكي بنظام أندرويد فربما يجدر بك الاعتماد على تطبيق لانشر جديد وتنزيل حزمة أيقونات جديدة لتغيير المظهر الداخلي بالكامل.

أما إن كنت تستخدم نظام آي أو إس فلن تكون الخيارات أمامك كثيرة لكن يُمكنك على الأقل تغيير خلفية الهاتف وقضاء بعض الوقت في تعديل الواجهة الرئيسية والأيقونات.