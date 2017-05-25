عرضت شركة "كلاشينكوف" على قناتها في "يوتيوب" البندقية الآلية المحدثة AK-74 وظهرت على البندقية الروسية الشهيرة التغيرات والتعديلات الجديدة والتحسينات .
وذكرت شركة كلاشينكوف أن تحديث البندقية جرى بطلب ولصالح وزارة الدفاع الروسية.
وحصلت البندقية بصيغتها الجديدة على غطاء صلب للسبطانة وعلى أخمص طي جديد مريح خلال الاستخدام. وفي البندقية الجديدة يوجد كابح – معوض للفوهة مع مانع للوميض.
وسيسمح التحديث الجديد للبندقية الآلية الروسية الشهيرة بتحسين كفاءة استخدامها .
وذكر مصدر في الشركة أنه سيتم عرض النموذج المدني المحدث للبيع في شهر أغسطس عام 2017.