تعتبر السعادة في الحياة الزوجية من أكثر عوامل النجاح التي توفر الاستقرار والتفاهم بين الزوجين، وتضمن بيئة مناسبة لتكوين أسرة تتحلى ببنيان صلب ومتين.

وتتميز السعادة لدى المرأة بمفعولها السحري الذي ينعكس إيجاباً على حياتها مع زوجها وأسرتها، لترقى بهما إلى مستويات عليا من النجاح. فيما يلي 6 عادات تمارسها المرأة السعيدة في زواجها، بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1- إن المرأة السعيدة في حياتها الزوجية تترفع عن الغيرة، وتتحلى بالثقة بنفسها وبزوجها.

2- تناقش المرأة السعيدة في حياتها الزوجية المشاكل بهدوء وحكمة مع شريك حياتها وتعمل جاهدة على حلها، لإعادة الاستقرار إلى أسرتها.

3- تعمل على التقرب من عائلة زوجها، وتبذل قصارى جهدها في توطيد وتعزيز علاقتها بهم، لأنها تعلم بأن هذا الأمر جزء مهم من سعادتها في زواجها.

4- عادة ما تقدّر المرأة السعيدة في زواجها، جهود زوجها وتقدم له الشكر على ما يفعله من أجلها ومن أجل أسرتها.

5- تسعى الزوجة إلى نقل عدوى السعادة التي تشعر بها إلى زوجها، وتجهد في محاولاتها لإسعاده وتوفير كافة وسائل الراحة له.

6- تفضل الزوجة السعيدة أن تبقى إلى جانب زوجها على الدوام، لتعبر عن حبها له.