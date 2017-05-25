أعلن الأمير خالد بن طلال عن إطلاق مسابقة تحمل اسم نجله الوليد، وخصص لها جوائز مقدارها مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وقال الأمير خالد عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله الإعلان عن #مسابقة_الوليد_شفاه_الله في شهر رمضان المبارك ومجموع الجوائز مليون وثلاثمائة ألف ريال، والتفاصيل لاحقاً بإذن الله تعالى".

وكان الأمير خالد بن طلال أطلق مسابقة مماثلة في رمضان الماضي، وخصص لها جوائز مقدارها مليون ريال.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل أكثر من 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، قبل أن يتم نقله للمنزل في فبراير 2015.