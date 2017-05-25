توفي سبعة أشخاص وأصيب 35 آخرون جراء حادث اصطدام وقع بين حافلة وشاحنة في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على شارع اليلايس في دبي.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن المعلومات تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أحد إطارات الحافلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها، ودخولها الشارع المعاكس واصطدامها بالشاحنة.

ونقلت الصحيفة عن مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهيّر المزروعي، قوله: النجدة الجوية قامت بنقل الأشخاص المصابين بالإصابات البليغة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما نقلت سيارات الإسعاف بقية المصابين.

وتسببت الحافلات العام الماضي في وقوع 133 حادثًا خلفت وفاة 24 شخصًا وإصابة 258 آخرين بإصابات متفاوتة.

وحثّ العميد سيف المزروعي سائقي الشاحنات والحافلات على الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة، بشأن التأكد من سلامة الالتزام بشروط السلامة العامة.