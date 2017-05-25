أكدت الفنانة التشكيلية فاطمة النمر أن إحدى منجزاتها الفنية اختيرت لإهدائها لسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب خلال زيارتها للمملكة، وذلك أثناء زيارة الأخيرة إلى شركة "تاتا" بالرياض.

ونشرت النمر على حسابها الرسمي بـ "انستجرام" صورة للوحة، التي تظهر فتاة جميلة وعربية الملامح، عليها وشاح أبيض.

وكانت زوجة ترامب قد قامت بزيارة عدد من الشركات والمنشآت والتقت بالعديد من السيدات والفتيات السعوديات.

يشار إلى أن من ضمن الفعاليات المصاحبة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية للمملكة إقامة معرض فني للفنانين الشباب، عرضت فيه عدة لوحات فنية أنجزها فنانون وفنانات سعوديون.