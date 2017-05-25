«أرشح يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا»

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق الفجيرة الإماراتي، مرشحاً يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في المباراة المرتقبة على الملعب الوطني في العاصمة الويلزية كارديف في الثالث من يونيو المقبل. وقال مارادونا:«ترشيحاتي ليوفنتوس تأتي لأنه يمتلك خط دفاع قويا للغاية، فهو يلعب بثلاثة لاعبين أساسيين في الدفاع، مع وجود لاعبين على الطرفين بشكل متقدم، وبالتالي فإن الفريق يعتقد البعض أنه يلعب بثلاثة مدافعين فقط، والحقيقة أنه يلعب بخمسة مدافعين، والثلاثي الأساسي في الخط الخلفي هم بونوتشي وكيليني، وبارزالي، ومعهم لاعبا الأطراف داني ألفيس وساندرو».