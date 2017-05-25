«انا من ضحايا توتي»

جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، ومنتخب إيطاليا، مغازلا فرانشيسكو توتي، قائد وأسطورة روما، الذي يقضي أيامه الأخيرة كلاعب مع الجيلاروسي. وقال بوفون، في مقطع فيديو، بثه حساب روما على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنا واحد من الضحايا المفضلين لتوتي. وأضاف: لعبنا ضد بعضنا البعض في كثير من الأحيان، وهو مثلي يلعب دائما بفرق قوية، لذلك لم يكن هناك مفر من تسجيله العديد من الأهداف في مرماي.