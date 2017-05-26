أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك هذا العام، الذي يوافق فلكيًّا السبت المقبل، سيشهد حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، وقت صلاة الظهر والذي يحين في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف المعهد، الأربعاء (24 مايو 2017)، أنه عند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة، ويكون اتجاهُ الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تمامًا.

وذكر معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تدوينة على الصفحة الرسمية للمعمل بـ"تويتر" أن زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر ستكون فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89.93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام (بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة) سوى 0.07 من الدرجة.

يُذكر أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويًّا، الأولى يوم 27 مايو والثانية يوم 15 يوليو، لكن موافقتها هذه السنة لليوم الأول من رمضان جعل من دخول وقت أول صلاة ظهر في رمضان حدثًا فلكيًّا شيقًا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم الميكانيكا السماوية والفلك الأثري.