أذاع الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - فيديو لقوات الجيش بالأقصر أثناء توجهها لهدم منازل بُنيت على أراضي الدولة .

و ظهر في الفيديو طفلة عمرها 10 سنين تبكي بسبب معرفتها أن الحملة بصدد هدم المنزل الذي تسكن فيه ، وقام ضابط الجيش المتواجد بالمكان بمصالحتها والمزاح معها كي تقف عن البكاء كما اتخذ قرارًا بتأجيل هدم منزل الفتاة لمدة 24 ساعة ".

وقالت "زينب رجب" - إحدى سكان المنزل المذكور - إنها كانت في مقابلة مع المحافظ الذي وعدها بإعطائها شقة ، مؤكدة أن هذا حل غير عملي لأن البيت يسكن فيه نحو 10 أفراد كما أنها تقوم بتربية بعض المواشي ، وهذا النشاط يحتاج لمكان ولن يصلح في شقة المحافظة مؤكدة أنها تسكن في هذا المنزل منذ 40 سنة .