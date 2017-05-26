أكد الدكتور حسام الدين موسى استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل والترميم في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" والمشرف على علاج المواطن الاماراتي على البلوشي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش في خورفكان أن عملية جراحية ترميمية ناجحة أجريت لساق المصاب تم خلالها ترميم الجلد وغلق الجرح نهائياً.

وأشار إلى أن ساق المريض كانت تعاني من جرح بحجم 10 في 20 سم وتهتكٍ شديد في الجلد وكذلك تهتك في وترين من الساق وفي العضلة الأمامية للساق.

وأضاف أنه "خلال شهر من العلاج ستكون حالة المريض مستقرة وبعدها سيحتاج إلى رباط ضاغط لمدة 3 شهور ويمكنه خلالها العودة لممارسة هواياته بشكل طبيعي."