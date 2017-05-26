لم يجد 4 عمال آسيويين في الإمارات طريقة لتأديب اثنين آخرين من جنسية عربية في الأربعينيات من عمريهما، وإجبارهما على الكف عن مضايقتهما المتكررة لهم بسرقة أموالهم المتحصلة من بيع بعض المنتجات، بدعوى أنهما من رجال الشرطة، سوى «أخذ الحق باليد»، وتحديداً «بالعصي الخشبية»، التي لم تدع في جسديهما منطقة إلا وهبطت عليها، وأوجعتها، وتركت كدمات بكل ألوان الطيف عليها، من كثرتها وشدتها، مدفوعة بقوة كبيرة من الحقد والغل، تسببت بسقوط أحدهما على الأرض وفقدانه الوعي حتى مات متأثراً بقسوة ضرباتهم.

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وبحسب ما جاء في أوراق هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي أمس، فإن المتهمين الأربعة، كانوا يبيعون بعض المنتجات للمارة في منطقة القوز الصناعية، وكانوا يتعرضون لمضايقات من المجني عليهما، اللذين كانا يحضران إليهم كل يوم بعد بيع منتجاتهما، ويدعيان لهم أنهما من رجال الشرطة، ثم يستوليان على الأموال التي حصّلوها من بيع تلك المنتجات، وظلوا على هذا الحال، إلى أن نفد من صدورهم الصبر، وقرروا تأديبهما، ووضعهما عند حديهما حتى لا يواصلا تكرار فعلهما معهم، إلا أنهم بالغوا في ضرباتهم، التي قادتهم إلى قاعات المحكمة لمقاضاتهم عن اعتدائهم على المجني عليهما اللذين توفي أحدهما تحت وابل عصيهم.

وشهد المجني عليه الثاني بتحقيقات النيابة العامة، أنه بينما كان يمشي برفقة زميله المتوفى ليلاً في المنطقة القريبة من مسرح الجريمة، تفاجآ بظهور أربعة آسيويين يحملون عصي خشبية، ولخوفهما الشديد قررا الجري والفرار من المكان، خشية من أن يتعرضا للاعتداء.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الاعتداء على سلامة جسميّ المجني عليهما، بأن اتفقوا بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليهما، وأعدوا لذلك عصياً خشبية، تم إحضارها خصيصاً لذلك الغرض، محدثين بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.