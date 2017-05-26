«أنا في الحقيقة غلبانة وطيبة جدا»
الفنانة هيفاء وهبي على حسابها الخاص بمواقع التواصل ردا على من حكم عليها من خلال تتر مسلسلها الجديد «الحرباية» بأن الدور شرير، فيما تبدو هيفاء ناعمة ورقيقة، وكتبت هيفاء: الدور صعب.. وانتظروا عرض العمل قبل الحكم عليه، فربما تعاطفتم مع البطلة «الحرباية»، مضيفة: بس انا والله في الحقيقة غلبانة وطيبة.
«ماذا أطعمته اليوم؟»
بابا الفاتيكان مداعبا ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي ترامب خلال لقائه بالاثنين. وقد حث البابا ترامب على حمل غصن زيتون من أجل السلام. ولم ينس البابا أيضا أن يداعب ميلانيا،، حيث سألها: «ماذا أطعمته اليوم؟».
«آخر شيء كان يريده هو أن نحزن من أجله»
نجمتا أفلام «جيمس بوند» السابقتان مادلين سميث وكارولين مونرو وهما تستعيدان ذكرياتهما مع نجم هذه الأفلام الأسطوري روجر مور الذي توفي مؤخرا بعد معركة قصيرة مع السرطان.
«أرشح يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا»
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق الفجيرة الإماراتي، مرشحاً يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في المباراة المرتقبة على الملعب الوطني في العاصمة الويلزية كارديف في الثالث من يونيو المقبل.
وقال مارادونا:«ترشيحاتي ليوفنتوس تأتي لأنه يمتلك خط دفاع قويا للغاية، فهو يلعب بثلاثة لاعبين أساسيين في الدفاع، مع وجود لاعبين على الطرفين بشكل متقدم، وبالتالي فإن الفريق يعتقد البعض أنه يلعب بثلاثة مدافعين فقط، والحقيقة أنه يلعب بخمسة مدافعين، والثلاثي الأساسي في الخط الخلفي هم بونوتشي وكيليني، وبارزالي، ومعهم لاعبا الأطراف داني ألفيس وساندرو».
«كنت يائسة ومكسورة الخاطر إلى حد بعيد»
عارضة الأزياء والمغنية جيسيكا رايت تعترف بأن النقد القاسي لقوامها عندما كانت تمارس رياضة السباحة على الشاطئ العام الماضي هو الذي دفعها إلى تغيير أسلوب حياتها واتباع نظام لياقة صحية صارم فيما بعد.
«لا يصح هذا التصرف من نجم كبير»
المذيع المصري وائل الإبراشي خلال برنامجه «العاشرة مساء» موجها اللوم والعتاب الى النجم السينمائي المعروف محمود حميدة الذي وقع ضحية مقلب رامز جلال خلال برنامج «رامز تحت الأرض» الذي سيعرض في رمضان، فقد تصرف حميدة بشكل غير لائق بعد اكتشافه المقلب، ما جعل الكثيرين من محبيه يعاتبونه على أن وافق أصلا على الظهور في البرنامج.
«يجب ان يشكل التفجير الانتحاري في مانشستر نقطة انعطاف في الحرب على الإرهاب في المملكة المتحدة»
المؤلف والصحافي جون برادلي، الذي يكتب عادة حول قضايا الشرق الأوسط للعديد من المجلات والصحف الشهيرة، خلال تأكيده أن الإرهابيين الذين يستهدفون الأبرياء أصبحوا جزءا من الحياة اليومية في بريطانيا.