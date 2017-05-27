للبيض فوائد مذهلة ربما لا يعرفها كثير من الأمهات خصوصاً البياض.

ويؤكد اختصاصي التحاليل الطبية، الدكتور إيهاب نبيل، أن البيض يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "ب" المسؤول عن تحويل الطعام لطاقة لدى الأطفال، إضافة إلى فوائده في تعزيز قدرات التفكير، كما يساعد في تقوية أعصاب الجسم بشكل ملحوظ.

وأضاف نبيل أن الأمهات اللاتي يلجأن إلى استخدام المكملات الغذائية المكلفة تستطيع الاستغناء عنها من خلال استبدالها بالبيض الذي يزود الجسم بحمض "الأمينو" وهو مسؤول عن إعطاء الأطفال شكل الجسم القوي، كما أن البيض يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، تعمل على إمداد أطفالك بالراحة والاسترخاء، إلى جانب احتوائه على الكالسيوم الذى يقوي عظام الأطفال وأسنانهم ويقلل احتمالية إصابتهم بهشاشة العظام في المستقبل.

وشدد نبيل على ضرورة تناول الأطفال للبيض بشكل مستمر على مدار الأسبوع وذلك لاحتوائه على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال في مرحلة النمو والتي تتضمن الفوسفور والمنغنيز والزنك والحديد.