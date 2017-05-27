من الضرورة بمكان أن يحافظ الزوجان على مجموعة من القيم والقواعد التي تنظم حياتهما، وتجعلها أكثر استقراراً ونجاحاً، فلا بد من أن يحترم كل منهما العديد من الأمور التي تخص الطرف الآخر.

ولكي يتحقق التوازن بين الزوجين ولا تطغى رغبات أحدهما على الآخر، فلا بد من الالتزام بعدة مبادئ، وعدم التخلي عنها. وقد أورد موقع دونولاند الإلكتروني 5 أشياء جوهرية يجب عدم التخلي عنها في الحياة الزوجية:

1- لا تتخلى عن الحدود في الحياة الزوجية

الحدود هي الحدود التي وضعناها لأنفسنا أو مع الآخرين. ولا بد من أن يلتزم الزوجان بحدود وقواعد للتعامل مع بعضهما البعض بهدف التمتع بحياة مستقرة وسعيدة.

2- لا تتخلى عن اهتماماتك الشخصية

إن الاهتمامات الشخصية هي جزء من هويتك الذاتية ويجب التعبير عنها بالطريقة المناسبة. إن السعي وراء اهتماماتك الشخصية تبقي حياتك مثيرة للاهتمام. حاول أن لا تتخلى عن اهتماماتك الشخصية وهواياتك بشكل لا يتعارض مع واجباتك تجاه شريك حياتك.

3- لا تتخلى عن شخصيتك

يتم تشكيل شخصية المرء في وقت مبكر من الحياة، فهي ثابتة إلى حد ما. فإذا كنت منطوياً، يجب أن لا تشعر بأنك مجبر على أن تصبح منفتحاً. فالاختلافات في الشخصية يمكن أن تسهم في علاقة صحية. وعادة ما نبحث في الآخرين عما نفتقر إليه في أنفسنا.

فقبول الاختلافات يمكن أن يساهم في بناء زواج صحي.

4- لا تتخلى عن علاقاتك الاجتماعية

يشعر بعض شركاء الزواج بالتهديد من قبل العائلة أو علاقات الصداقة. لذا لا تقبل بالتخلي عن علاقاتك الاجتماعية إن طلب شريكك ذلك، لأنه انتهاك لحقوقك في اختيار علاقاتك الاجتماعية.

5- لا تتخلى أبدا عن قيمك الشخصية

القيم الأخلاقية والروحية هي جزء لا يتجزأ من حياتك وشخصيتك، لذا تنجب التخلي عنها من أجل شريك حياتك مهما كان حبك له كبيراً، فالقيم الخاصة بك حول المال، والسياسة، والقضايا الاجتماعية، أو أي موضوع آخر هو أمر شخصي ويجب احترامه.