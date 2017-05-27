نجت فتاة من الموت المحقق بعد سقوطها على قضبان مترو محطة "ساوث ستريت" بمدينة بوسطن الأمريكية جراء إصابتها بحالة إغماء، وقد تم إنقاذها قبل لحظات من وصول مترو الأنفاق للمحطة .

ونشر موقع "ديلي ميل" فيديو يظهر لحظة سقوط مروع لفتاة تدعى "أنيجا ليندر" (18 عاماً) على قضبان مترو الأنفاق، وذلك بعد إصابتها بالإغماء ، وسط دهشة المتواجدين الذين سارع بعضهم لانقاذها من الموت المحقق، قبل ثوان قليلة من موعد وصول المترو للمحطة .

وبعد أن استعادت وعيها في المستشفى، قالت الفتاة إنها لا تتذكر سوى أن حرارتها كانت مرتفعة وتناولت رشفة من زجاجة مياه، وبعد ذلك فقدت وعيها.

وقد أصيبت الفتاة بإلتواء في الكاحل وجرح بالقرب من العين تطلب 6 قطب جراحية.





