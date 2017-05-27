مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية هذه الأيام والمعاناة التي يواجهها الجميع في شحن تلك الأجهزة، ظهرت تقنيات حديثة لحل تلك المشكلات.



أحدث تلك التقنيات كان عبارة عن شريحة شحن أو ما يسمى Power Bank تستخدم لمرة واحدة فقط. إذ تخزن في داخلها الطاقة ويتم وصلها بالهاتف وعند الانتهاء من شحنه يتم التخلص منها.



لكن هذه التقنية أثارت الكثير من الجدل لما تحمله من خطورة على البيئة، رغم تقديمها على أنها حل ثوري ينقذ المستخدمين في حال نفاد البطارية.



لكن يبدو أن هذا الابتكار لن يجد طريقه إلى الانتشار، لما يسببه من زيادة انتشار النفايات الإلكترونية والنفايات الأخرى العادية في زمن تسعى فيه دول العالم إلى إجراءات لحماية البيئة.



وكانت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث دولة منعت هذه التقنية لعدم تحقيقها "الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في الأجهزة الكهربائية بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع."