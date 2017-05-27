حركة مستمرة لا تنقطع.. آلاف العمال والمتطوعين انتشروا في شوارع مكة المكرمة والمسجد الحرام واضعين اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى قرابة المليون خلال شهر رمضان. وداخل الحرم المكي.. ورشات واصلت الليل بالنهار لاختبار عمل أنظمة الإنارة والتكييف والتهوية والتحكم والسلالم الكهربائية وغيرها من المرافق.



وتنوعت تلك الاستعدادات، من تجهيز عبوات بعدد كبير من مياه زمزم لتوزيعها على المصلين والمعتمرين في رمضان، وزيادة عدد السجادات ليصل لـ 25 ألف سجادة جديدة لفرشها داخل الحرم، الى جانب تنظيف وتلميع وتجهيز ومحاولة لإظهار كل ما هو موجود بأبهى صورة وحلة.

وقد اعلنت إمارة مكة المكرمة قبل أيام، أنه تم تجهيز 1.2 مليون عبوة «زمزم»، بالإضافة إلى توفير 11 ألف عامل نظافة، و10 آلاف موظف لخدمة المصلين والمعتمرين والزوار.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه «تم إصدار 6 ملايين تأشيرة عمرة منذ شهر محرم وحتى شعبان».



وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (المعنية بإدارة المسجد الحرام)، «جاهزية الخدمات الفنية والإدارات المختصة بتشغيل وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الفنية من الإنارة والتكييف والتهوية وأنظمة الصوت والتحكم والكاميرات وأجهزة الاتصال والسلالم الكهربائية والمباني»، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستعابية للمسجد الحرام، ليبلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم 107 آلاف طائف في الساعة. وبحسب إحصائيات رسمية، يتواجد 1000 متطوع ومتطوعة من الهلال الأحمر السعودي بساحات المسجد الحرام، و27 فرقة إسعافية مساندة، وتم تجهيز 25 مركزا دائما ومؤقتا للهلال الأحمر لأي حالة طارئة، و7493 سريرا في مستشفيات مكة وجدة والطائف لاستقبال حالات المعتمرين والمصلين الصحية.



ومع حلول الشهر المبارك تسارعت الاستعدادات لدى المسلمين في اجميع عواصم العالم لاستقبال الشهر الفضيل، ففي موسكوأنهى المسلمون هناك كافة التحضيرات من خلال شراء المواد الغذائية قبيل اليوم الأول من رمضان، حيث شهدت مراكز التسويق لبيع المنتجات الحلال زحاما كبيرا.



كما انتشر الباعة في محيط المساجد لبيع السجادات، وقبعات الصلاة، والسبح. وفي استراليا أنهى أكثر من نصف مليون مسلم هناك استعداداتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي بدأ اليوم، وتم رصد تدفق عشرات المسلمين في مدية ملبورن ثاني كبرى المدن في البلاد، على المتاجر لشراء المواد الغذائية والمشروبات التقليدية المتعلقة بوجبتي الإفطار والسحور.