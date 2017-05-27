«أصعب دور في حياتي»

النجم السوري إياد نصار متحدثا عن دوره الصعب في مسلسل «هذا المساء» ناصحا المشاهدين بعدم التعجل في معرفة الاحداث المستقبلية، حيث هناك نوع من التشويق الشديد، مؤكدا ان هذا المسلسل سيحظى بنسبة مشاهدة غير مسبوقة، أو هكذا يتمنى.