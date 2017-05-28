النجمة أريانا غراندي تكشف سبب إلغاء حفلاتها
المغنية الأميركية أريانا غراندي بعد إلغائها حفلين في لندن وخمسة حفلات أخرى في أوروبا بعد الهجوم الذي ضرب حفلها الأخير في مانشستر والذي سقط فيه 22 ضحية والعديد من الجرحى، حيث كان من المقرر أن تحيي حفلين يومي الخميس والجمعة في لندن.
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أكثر تواضعا وأقل خوفا
الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في كلمة له امام مؤتمر عن الابتكارات الغذائية تحدث فيها عن ان المنصب جعله اكثر تواضعا وأقل احساسا بالخوف.
المغنية الكولومبية شاكيرا تحكي قصة حبها مع بيكيه
المغنية الكولمبية شاكيرا (40 عاما) في حديث عن قصة الحب التي جمعتها مع نجم كرة القدم الإسبانية جيرار بيكيه الذي يصغرها بـ 10 اعوام، وقد انجبت منه طفلين.
هكذا هاجمت سلمى حايك زوجها بسبب اتصال
الممثلة سلمى حايك بعد ان سمعت رسالة صوتية بلهجة مثيرة على هاتف زوجها تدعوه لبدء التمارين فورا، ولكن زوجها اوضح لها ضاحكا ان الرسالة هي من تطبيق جديد يستخدمه لتحسين لغته الانجليزية.أبعد من الكلمات