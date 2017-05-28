تتجاوب المصرية إيمان عبد العاطي التي تُعرف بأنها "أضخم امرأة في العالم" مع الخطة العلاجية التي حددها لها الفريق الطبي، وفقا لموقع 24 الذي زار المريضة في مستشفى برجيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر الموقع أن إيمان أعربت عن رغبتها ونيتها صيام شهر رمضان كعادتها في السنوات الماضية، في حين قال الأطباء إنها "مازالت تتغذى من خلال الأنابيب، إذ تم وضع برنامج عملي تدريجي لتبدأ من بعده في تناول أطعمة معينة لتستعيد قدرتها على البلع وتناول الطعام عن طريق الفم"، حسب الموقع.

يذكر أن إيمان عبد العاطي بدأت العلاج من السمنة المفرطة في مدينة بومباي الهندية في شباط/فبراير الماضي، بعد عدم توفر أي علاج لها في مصر، وكانت تزن حينذاك 500 كيلوغرام.

وفقدت إيمان نصف وزنها بعد مضي شهرين من وصولها إلى بومباي، ومن هناك توجهت إلى أبو ظبي لاستكمال رحلتها العلاجية تحت إشراف فريق طبي متخصص.