أصبح بإمكان المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الحصول للمرة الأولى على أناناس وردي اللون، بفضل تقنيات الهندسة الوراثية.

عند النظر إلى حبات الأناناس التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورها مؤخراً، ربما يخيل لك أنها خضعت للتعديل على الفوتوشوب أو أحد برامج تحرير الصور، لكن في الواقع فإن لون هذه الثمار حقيقي، وهي نتاج عمل شركة ديل مونتي فريش الأمريكية على مدى عقد من الزمن، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وحصلت الشركة أخيراً على إذن ببيع الأناناس وردي اللون من إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة الأمريكية، كما دخلت في شراكة مع شركة "دول" لتوزيع هذه المنتجات التي يتم زراعتها في كوستاريكا وهاواي.

وتوصل الباحثون إلى إنتاج أناناس وردي اللون، وذلك باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية، عن طريق تخفيض مستويات أنزيم موجود في الأناناس التقليدي، وهو الذي يحول اللون الوردي المعروف باسم الليكوبين إلى الصباغ الأصفر المسمى بيتا كاروتين. وتقول إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن صباغ الليكوبين هو الصباغ الذي يمنح الطماطم لونها الأحمر والبطيخ لونه الوردي، وبالتالي فهو آمن على الصحة.

وإلى جانب لونه الوردي المميز، تقول "ديل مونتي" إن الأناناس المعدل وراثياً سيتمتع بمذاق حلو أكثر من الأناناس الطبيعي. ولا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح المنتج في الأسواق، لكن من المرجح أن يتوفر على رفوف المتاجر خلال هذا الصيف.