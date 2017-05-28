ألقت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوم (الخميس)، القبض على مواطن سعودي اغتصب فتاة من جنسية عربية واستمر في ابتزازها لمدة عامين.

وبحسب "تواصل"، فإن الفتاة قدمت شكواها لأحد مراكز الهيئة، وأوضحت أن المواطن حصل على صورها والمقاطع التابعة لها في فترة سابقة عندما كانت تجمعهما علاقة خطوبة، مشيرة إلى أن خطوبتهما لم تستمر لعدم رضاها عن سلوكياته.

وأفادت الفتاة بأن المواطن هددها بعد فسخ الخطوبة بنشر صورها في حال لم تستمر معه في علاقة محرمة بدأت عندما أخرجها بالقوة من مقر عملها وقام باغتصابها، ما دفع الهيئة للتنسيق مع البحث الجنائي ليُلقى القبض عليه.