قدم الشيخ عائض القرني نصيحة للزوجات والبنات تتعلق بشهر رمضان، محذراً إياهن من الانشغال بقضاء أوقات طويلة داخل المطبخ؛ لإعداد وجبة الإفطار والانشغال عن ذكر الله والدعاء خلال هذا الشهر.

وقال القرني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "المرأة في الغالب ستدخل المطبخ في رمضان من الثالثة ظهراً وحتى المغرب وهذا خطأ، بل تتحول بعض المطابخ إلى حريقة وحالة طوارئ، وتقوم الكثير من الأسر بتعذيب المرأة بتكليفها بتحضير العديد من أصناف الطعام والانشغال عن التسبيح والذكر".

ودعا القرني، الأسر إلى التخفيف عن الزوجات والبنات في رمضان والاكتفاء بثلاثة أصناف أو أربعة من الطعام فقط، والعمل على إشاعة روح المودة والتآلف بين أفراد الأسرة بالابتعاد عن التعنيف.