نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجدول المعتمد لأئمة الحرمين الشريفين في صلاة التراويح خلال الليالي العشرين من شهر رمضان، وفي ليالي العشر الأواخر.

وأوضحت أنه سيتناوب على الإمامة في صلاة التراويح بالمسجد الحرام كل من الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ سعود الشريم، والشيخ عبدالله الجهني، والشيخ خالد الغامدي، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ بندر بليلة.

وأشارت إلى أن الإمامة في التراويح بالعشر الأواخر في المسجد الحرام ستقتصر على ثلاثة أئمة، هم الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ بندر بليلة.

أما المسجد النبوي فسيؤم المصلين في الليالي العشرين من رمضان كل من الشيخ أحمد بن علي الحذيفي، والشيخ أحمد بن حميد، والشيخ عبدالله البعيجان، والشيخ صلاح البدير، والشيخ عبدالمحسن القاسم، موضحة أنهم سيشاركون جميعاً في الإمامة في صلاة التراويح في ليالي العشر الأواخر عدا الشيخ أحمد الحذيفي.