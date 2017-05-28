سلط تقرير مراسل قناة "العربية"، محمد العرب، من قلب الجوف اليمنية الضوء على قصة الطفل، محمد نور، الذي لم يعد قادراً على ممارسة كرة القدم كسابق عهده، بسبب لغم أرضي أصابه.

ورغم إصابته وعجزه عن لعب كرة القدم، يوجد الطفل يومياً في ملعب كرة القدم في الجوف للمراقبة، مرتدياً قميص نادي الاتحاد السعودي .

من جانبه، كتب لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، محمد نور، تغريدتين على تويتر، أعرب فيهما عن تعاطفه مع الطفل محمد نور، الذي أصيب بلغم وفق تقرير نشر على قناتي "العربية" و"الحدث"، متمنياً أن تسنح له الظروف للقاء هذا الطفل. كما سأل الله أن يشفيه وأن يوفقه في مشوار حياته.

محمد الملقب بمحمد نور ووالده علي المحبوبي ضيفا تفاعلكم مع سارة دندراوي.

وقال علي إن ولده أصيب بلغم حوثي، كما أصيب اثنان آخران من إخوانه، في حين أكد محمد عشقه لكرة القدم ونادي الاتحاد ومتابعته خصوصاً محمد نور: "أود زيارة مقر الاتحاد وزيارة محمد نور".