تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والسلك الدبلوماسي الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وكل عام والجميع بخير.