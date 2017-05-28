قال مطار هيثرو في لندن إنه يتوقع المزيد من حالات التأخير والإلغاء لرحلات الخطوط الجوية البريطانية اليوم الأحد، وطالب المسافرين بعدم الذهاب إلى المطار ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى.

واستأنفت الخطوط الجوية البريطانية بعض رحلاتها من أكبر مطارين في لندن اليوم بعدما تسبب عطل في أنظمتها الإلكترونية على مستوى العالم في حالة فوضى وإلغاء رحلات وتكدس آلاف المسافرين في صفوف طويلة لساعات.

وقال المطار في بيان اليوم "من المتوقع تأجيل أو إلغاء رحلات الخطوط الجوية البريطانية اليوم بعد مشكلة النظام الإلكتروني الخاص بالشركة أمس."

وأضاف "جميع الركاب الذين ألغيت رحلاتهم أمس ينبغي ألا يتجهوا إلى المطار اليوم ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى".