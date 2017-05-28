يستعد بطل العالم للدراجات المائية الكويتي يوسف العبد الرزاق، للمشاركة في الجولتين الاولى والثانية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي ستقام في ايطاليا.

وقال العبدالرزاق انه سيغادر مساء غد الاحد للمشاركة في الجولة الاولى التي ستقام في مدينة (بورتو سيسيريو) خلال الفترة من 2 الى 4 يونيو المقبل والجولة الثانية في مدينة (فيستي) خلال الفترة من 9 الى 11 من الشهر نفسه.

واكد انه قام بالاستعداد للبطولة عبر اجراء مختلف انواع التمارين الرياضية لرفع اللياقة البدنية نظرا لما تتطلبه البطولة ومن اجل المحافظة على اللقب الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكر العبدالرزاق ان البطولة مكونة من ست جولات اثنتان منها في ايطاليا واثنتان في الصين واثنتان بالامارات في ديسمبر القادم.

واشاد بالاهتمام الكبير من جانب القطاع الحكومي المتمثل بالهيئة العامة للرياضة والقطاع الخاص من خلال شركة (زين للاتصالات) وبيت التمويل الكويتي وشركة (كوازاكي) وشركة الخليج (الكيبلات) معربا عن امله في تحقيق نجاحا لرفع علم الكويت على منصات التتويج لا سيما وانها من اصعب البطولات.

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق حقق لقب بطل العالم 8 مرات على مستوى كبار المحترفين في الدراجات المائية اضافة الى ذهبية أولمبياد الشواطئ الآسيوية عام 2010 في سلطنة عمان.