تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي الصورة أعلاه في إطار اختبار نفسي كاشف عن الشخصية.

وفي الخطوة الأولى يجب النظر الى الصورة، إذن ما هو ما الحيوان الذي ترينه بشكل واضح للوهلة الأولى؟

قطة أم كلب أم فهد؟

القطّة تعني: أنت شخصية ذكية للغاية، حريصة على الارتقاء ثقافياً والبحذ عن المعلومات الجديدة. وتتمتع بمخيلة خصبة، وتفكّر بأسلوب خاص لا يشبه أحد، وصاحبة هوايات دائماً غريبة وغير تقليدية، ولا تأبه لما يظنّه الآخرون!

الكلب يعني: أنتِ شخصية مستقرّة نفسياً وإيجابية في نظرتكِ للحياة. تتفهمين الآخرين مهما ساء تصرفهم وتستمعين إلى مشاكلهم وهمومهم دون تذمّر. تستطيعين كشف نوايا وشخصية الفرد منذ اللقاء الأوّل، لذلك، تستمعين بالمناسبات التي تتطلب إختلاطاً إجتماعياً للتعرف على شخصيات جديدة. عقلكِ وقلبكِ منفتح على الجميع!

الفهد يعني: أنتِ شخصية مسؤولة، مستقلّة وتتمتعين بثقة كبيرة في النفس. تثقين بقدراتكِ ما يجعل منكِ فرداً قوياً في مواجهة المصاعب مهما تعقدت. في المقابل، تحملين في داخلكِ روح المغامرة، وتخوضين التحديات بوعي لأجل تحقيق الأفضل لكِ وللأشخاص الذين تحبينهم. تدركين جيداً ما تريدينه من الحياة، ولا تخشين من العواقب التي قد تواجهكِ في سياق الطريق.