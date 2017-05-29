يتزايد عدد المصابين بالسكري في أنحاء العالم يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من أن هناك رخصة بعدم الصيام إذا كان يهدد صحة مريض السكري، إلا أن بعض المرضى يختارون الصيام.

لذا، على مريض السكري مراقبة ورصد حالته ليتأكد من أن مستوى السكر بالدم في حدود آمنة. إليك أهم النصائح الخاصة بمريض السكري إذا اختار الصيام:

* زيادة عدد مرات فحص مستوى السكر بالدم عن معدل الأيام العادية.



* تناول العلاج المناسب أمر شديد الأهمية إذا كان مستوى السكر بالدم مرتفعاً أو منخفضاً.



* إذا شعرت بعدم التركيز، وأنك لست على ما يرام افحص مستوى السكر بالدم على الفور، فقد يكون منخفضاً أكثر من اللازم.



* إذا ارتفع مستوى السكر لأكثر من 300 التمس العناية الطبية.



* راقب حجم الوجبات التي تأكلها جيداً، واحرص على اختيار الأطعمة الصحية لوجباتك، لأن أكل الأطعمة غير الصحية التي لا تناسب السكري يؤدي إلى تأرجح نسبة السكر بالدم.



* لا تفطر على أطعمة مقلية أو غنية بالسكر. تناول القليل من التمر على الإفطار.



* لا تتناول وجبة كبيرة دفعة واحدة.



* بعد الإفطار اشرب سوائل صحية، والماء هو أفضل المشروبات بالنسبة لك.



* مشروبات الكافيين كالقهوة والمياه الغازية غير مناسبة لك إذا اخترت الصيام.



* اشرب الكثير من الماء في السحور.



* تناول أطعمة غنية بالألياف والسوائل مثل البرتقال والخيار في السحور، وبشكل عام الفواكه غير الغنية بالسكر ضرورية في هذه الوجبة.



* تناول اللبن (الزبادي) قليل الدسم في السحور.



* تناول الخضروات والحبوب الكاملة والبقول يومياً.