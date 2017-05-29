لم يكن جون كوكس على ما يبدو يتوقع أن تنتهي "هفوة" ارتكبها دون تفكير على متن طائرة، ستؤدي به إلى السجن لسنوات طويلة!

وفي التفاصيل، أن الرجل البريطاني البالغ من العمر 46، توجه أثناء سفره على طائرة مونارك إيرباص، إلى الحمام وأشعل خفية سيجارة، لكنه لم يكتف بذلك بل رماها دون أن يتأكد من إطفائها في سلة المهملات. وما هي إلا دقائق حتى اشتعلت السلة وأطلقت صفارات الإنذار، ما استدعى القبطان الذي كان متوجها من برمينغهام إلى شرم الشيخ في مصر إلى الإعلان عن حالة طارئة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع .

وعلى الرغم من أن الحادث وقع في أغسطس 2015، بحسب ما أوردت صحيفة "المترو" البريطانية، وقد صدر الحكم في يناير الماضي على كوكس بالسجن 4 سنوات إلا أن الجديد في الموضوع أن المحكمة عادت قبل أيام وأصدرت حكماً استئنافياً قضى بتشديد العقوبة، لتصبح 9 سنوات و6 أشهر.

يذكر أن كوكس ألقي القبض عليه في مطار #شرم_الشيخ، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات البريطانية التي أوقفته وأحالته إلى النيابة فالمحكمة، فهذه النهاية التعيسة لراكب "طائش" لم يقدر العواقب التي قد تنجم عن مثل هذا التصرف!