أظهر فيديو، السبت، لحظة اعتقال شخص تلفظ بخطاب كراهية تجاه امرأتين مسلمتين بسبب ارتدائهما الحجاب، ثم طعن شخصين حتى الموت بعدما حاولا أن يدافعا عن السيدتين.

ويبين الفيديو، الذي جرى تسجيله بواسطة هاتف خلوي، المشتبه فيه أثناء مواجهة الشرطة، مباشرة بعد طعنه الشخصين على متن قطار في بورتلاند.

وذكرت صحيفة محلية أن أحد الرجلين لقي مصرعه في المحطة على الفور، فيما فارق الثاني الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاد رئيس بلدية مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية بالبطلين الذين تعرضا للطعن حتى الموت أثناء محاولتهما حماية السيدتين.

وقالت الشرطة إنهما تعرضتا لاعتداء لفظي مناهض للإسلام من رجل، وهي جريمة صدمت المدينة التي تتفاخر بتسامحها.

وأكدت أنها ستفحص عقيدة جيريمي جوزيف كريستيان (35 عاما) المتطرفة، وهو المتهم بقتل الرجلين يوم الجمعة.

وتشير منشورات كريستيان على وسائل الاعلام الاجتماعية إلى تقاربه مع النازيين وجماعات العنف السياسي.