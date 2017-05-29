الكبد له أهمية كبيرة في الإنسان وبدون هذا الجهاز، فإن جسم الإنسان لن تكون قادرة على العمل بشكل صحيح، حيث أن الكبد يعمل على تنقية الدم الذي يمر عبر الجهاز الهضمي في الجسم لضمان إزالة المواد الكيميائية والسموم، مع مثل هذه الوظيفة، فإن الكبد يكون عرضة لأن يقل أداءه وكفاءة تنقية الدم.

لذلك سنعرض لك فيما يلي أفضل الأطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد من تراكمات السموم التي يقوم بتنقيتها من الدم، والتي يجب أن تدرجها خلال الفترة القادمة خاصة في الإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

الجزر العضوي

الجزر لديه القدرة ليس فقط على إزالة السموم من الكبد، ولكن يمكن أيضا تطهير الكبد تماما، وبالتالي تحسين أداء وظائف الكبد، و توصي منظمة Juicing For Health باستهلاك حوالي 2 إلى 3 جزر يوميا على الإفطار في رمضان، ولكن إذا كنت مصابا بالسكري، يجب أن يقتصر استهلاك الجزر على واحد فقط في اليوم.

السبانخ

السبانخ هو جزء من العائلة النباتية الخضراء الورقية ولها سمعة كبيرة لكونها واحدة من أفضل المصادر النباتية للبروتين، ولكن هذا النبات يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي هي صحية للجسم، تلك العناصر الغذائية يمكن أن تساعد على تحييد جميع أنواع المواد في الكبد، بما في ذلك المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة وأكثر من ذلك.

البروكلي

البروكلي نوع نباتي صحي للغاية، أنه غني بالديندولميثان، والتي أثبتت بعض الدراسات أنها مفيدة في الوقاية من السرطان التي ترتبط وجود مستويات هرمون الاستروجين عالية، وتقول "حقائق التغذية" أيضا أن القرنبيط يحتوي على المركبات التي ينشط انزيمات ديتوكسيفينغ من الكبد، وأن آثار استهلاك القرنبيط يمكن أن تستمر لعدة أسابيع من تناوله.

الثوم

من المعروف أن الثوم يعرف أيضًا بإسم مضادات الأكسدة القوية والمضادة للبكتيريا المركبة، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن الثوم يحتوي أيضا على بعض المركبات التي يمكن أن تنتج انزيمات نشطة معينة في الكبد، والتي هي مسؤولة عن اخراج السموم الضارة من جسم الإنسان، ك اا إنه يحتوي على اللأليسين الذي يساعد على تقليل تراكم السم في الكبد وتحسين وظائف الكبد.

الطماطم

الطمام تحتوي على محتوى لا بأس من الليكوبين الذي يعمل على إزالة السموم من الجسم لمساعدة الكبد في وظيفتها، كما إنها تحتوي ايضًا على فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين E والعديد من المواد المضادة للاكسدة الأخرى التي تساعد على التخلص من سموم الكبد.

التفاح

التفاح مهم جدا للكبد لتطهير الكبد من السموم، كما إنه يحتوي على حمض الماليك، الذي يضمن بقاء القنوات التي تقع في الكبد مفتوحة بحيث يسمح لقيام الكبد لوظائفه بفاعليه أكبر.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر قد لا يكون طعامًا حيث يمكنك تناول خلال الإفطار، ولكن لا يزال يعتبر واحدا من أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر اختيار المواد الاستهلاكية للمساعدة في تطهير الكبد. يمكن للمضادات الحيوية في الشاي الأخضر، على سبيل المثال، أن تساعد وظيفة الكبد بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن الشاي الأخضر ينبغي أن يتمتع كما يوحي اسمه - مثل الشاي - وعدم استخدامها كمستخلص عند استخدامها لفوائدها إزالة السموم الكبد.