

منحت جائزة فئة «نظرة ما» في إطار مهرجان كان للفيلم مساء السبت لفيلم «رجل نزيه» للمخرج الإيراني محمد رسولوف، الذي يحمل فيه على الفساد في بلاده. ويتناول الفيلم حياة رضا وهو رجل يعيش حياة بسيطة ويقرر أن يحارب فساد شركة خاصة تدفع الناس إلى بيع ممتلكاتهم.

وقد تمكن المخرج من المجيء إلى «كان» هذه السنة، بعدما تعذر عليه في العام 2011 القدوم لتسلم جائزة الإخراج في فئة «نظرة ما» عن فيلم «إلى اللقاء» لأنه كان موضوعا في الإقامة الجبرية. ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة الأميركية اوما ثورمان ثلاث جوائز أخرى مساء السبت، فكانت جائزة لجنة التحكيم من نصيب فيلم «لاس ايخاس دي ابريل» للمكسيكي ميشال فرانكو، فيما نال «ويند ريفر» للأميركي تايلور شيريدان جائزة الإخراج و«باربرا» للفرنسي ماتيو امالريك جائزة الشاعرية السينمائية. وكوفئت الممثلة جازمين ترينكا عن دورها في فيلم «فورتوناتا» للإيطالي سيرجيو كاستيليتو.