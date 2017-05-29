نظرا لأهميته العالمية، جاء جامع الشيخ زايد في أبو ظبي في المرتبة الثانية في قائمة أكثر المعالم شهرة في العالم.

وقال موقع "تريب أدفايزر" في تقريره، إن الجامع الذي طبقت شهرته الآفاق يعد جديدا مقارنة بمعظم المعالم الأخرى الواردة في القائمة حيث تم إنجازه في 2007.

وصمم المسجد ليكون نبراسا لتمازج الثقافة الإسلامية المتنوعة مع القيمة التاريخية للهندسة المعمارية والفن المعاصر.

ومن أبرز المعالم الأخرى معبد أنجور وات في سيام ريب في كمبوديا وهو الأكبر في العالم. وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، وتاج محل في الهند وسور الصين العظيم، ومبنى بلازا دي اسبانيا في اشبيليا في اسبانيا.