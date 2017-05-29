كشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقرير إحصائي جديد يكشف بالأرقام كيف يتفاعل مستخدمو منصتي "فيسبوك" و"إنستاغرام" خلال شهر رمضان، وجاء في نص التقرير أن هذا الموسم ليس فقط فترة للعبادة، بل هو فرصة للتواصل مع الأصدقاء والعائلات، وجانب كبير من هذا التواصل يتم عبر الموبايل.

ووفق تقرير "فيسبوك"، فإن 86 في المئة من مستخدميه في الشرق الأوسط يحتفلون بقدوم شهر رمضان، ويعرف الموقع نمواً استثنائياً في الاستخدام عبر المنصة بنسبة 5 في المئة مقارنة مع باقي شهور السنة، وهو ما يعني زيادة تقدر بـ 57.6 مليون ساعة إضافية يقضونها في رمضان.

ويُذكر أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في العالم العربي يصل إلى 233 مليون مستخدم، بينهم 130 مليون مستخدم يومي.

الحديث عن رمضان يتجاوز شهراً واحداً

ولا يكتفي المستخدمون بالحديث عن رمضان خلال شهر واحد فقط، بل يستمرون في التفاعل مع الموضوع لأكثر من 9 أسابيع، بينها أربعة أسابيع قبل رمضان من أجل الاكتشاف والعثور على أفكار، وما بين 3 و4 أسابيع في التفاعل عبر الهواتف، وأسبوع أخير عن رمضان وأجواء العيد وآخر الهدايا.

وبالتعمق في آخر أرقام "فيسبوك" نجد أن نسبة الاستخدام تزداد خلال فترات الليل، وخصوصاً في الساعة الثالثة فجراً، أي خلال وقت السحور.

أما المحادثات عبر الموبايل فتزداد خلال شهر رمضان بـ 4.84 مرات أكثر مقارنة مع شهور السنة، ويأخذ منها التسوق والطعام نصيباً وافراً، إذ تزداد المحادثات في رمضان عن الطعام بنسبة 25 في المئة، بينما 8 ملايين تفاعل نجدها مع الإفطار، كما تزداد معدلات الحديث عن الإفطار الجاهز خصوصاً بين الشباب من الرجال.

وبينما يركز الرجال في التواصل عبر "فيسبوك" على الطعام، تركز محادثات النساء على الخيارات الصحية.

فيسبوك والتلفزيون

ووفق الأرقام الجديدة صار "فيسبوك" يزاحم التلفزيون التقليدي في موسم رمضان الذي لطالما احتل المكانة الأهم، إذ كشف 60 في المئة من السعوديين أنهم يستخدمون "فيسبوك" خلال مشاهدتهم التلفزيون في رمضان، بينما تصل نسبة استخدام "إنستاغرام" أمام التلفاز بالنسبة للسعوديين إلى 64 في المئة.

وتزداد نسبة التفاعل مع مواضيع التلفزيون ومضمونه كثيراً خلال شهر رمضان، وتشير آخر الأرقام إلى 137 مليون تفاعل و8 ملايين منشور و8 ملايين إعادة نشر لمضمون تحدث عن التلفاز.

وكانت الإنتاجات الرمضانية الأعلى تفاعلاً عبر "فيسبوك" في رمضان، هي "وعد" و"ساق البامبو" و"رامز بيلعب بالنار" و"الكيف".

كما أعلنت "فيسبوك" هزيمتها للتلفزيون فيما يخص الإعلانات، إذ أعلنت أن الفاعلية الإعلانية في "فيسبوك" هي أعلى من التلفزيون بأربع مرات، ما يعني أن الإعلانات عبر "فيسبوك" تصل إلى جمهور أكبر من التلفزيون وفق تقرير الشركة.

ماذا عن "إنستاغرام"؟

وفي رمضان يتحوّل تطبيق "إنستاغرام" إلى منصة للتخيّل والفنون والابتكار. يتحدث الناس في التطبيق عن الأزياء أكثر بـ 7 مرات مقارنة مع "فيسبوك"، وأكثر بخمس مرات من "فيسبوك" عند الحديث عن وصفات الطعام.



وخلال رمضان الماضي قضى زوار "إنستاغرام" 22 في المئة من وقتهم في الحديث عن الموضة، و12 في المئة حول التسوق، و21 في المئة حول السفر، و10 في المئة حول السيارات، و22 في المئة من وقتهم على "إنستاغرام" خصصوه للصحة والرشاقة.