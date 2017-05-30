عادة، ما يصعد المسافرون على متن رحلات جوية مكتظة بالركاب، ويحاولون البحث عن خزانة فارغة لوضع حقائبهم فيها. وإذا، حالفهم الحظ يضعون الحقائب في الخزانة العلوية المخصصة لوضع الأغراض المحمولة على متن الطائرة، أو يضطرون إلى وضعها في خزانة بعيدة عنهم.

وفي ظل التطور الملحوظ في صناعة الطائرات والخدمات التي تقدمها للمسافرين، أين يكمن الحل لمشكلة الركاب؟

وقدمت مجموعة من الطلاب في جامعة هون كونغ مشروعاً ضمن مسابقة “ايرباص فيفث فلاي يور ايدياز”، حيث وظف فريق “ديليد” الصيني المساحة الفارغة بين أرضية الطائرة وسقف مخزن الحمولة لوضع صندوق صغير لحفظ حقائب المسافرين

وأبهرت هذه الفكرة البسيطة والفعالة الحكام المشرفين على المسابقة، حيث وجدوا أن النموذج الذي وضعه الفريق الرابح قد “يزيد من راحة المسافر وجودة رحلة الطيران” وذلك بحسب موقع “فلاي يور ايدياز” الإلكتروني. ومُنحت المجموعة جائزة بقيمة 33700 دولاراً.

والجدير بالذكر، أن المسابقة تطلب من المشتركين تقديم الحلول لخمسة أجزاء أساسية في قطاع صناعة الطيران، ومن ضمنها مشاريع إدارة الأعمال، والطيران، وتجربة المسافر، والتصميم الهندسي والصناعي.

واشترك أكثر من عشرين ألف طالب منذ تأسيس المسابقة في العام 2008، ووصل عدد المشاركين في العام 2017 الى 5500 طالب من جامعات مختلفة.