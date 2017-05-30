ذكرت مجلة “فيتال” الألمانية أن الأفوكادو يساعد على إنقاص الوزن، حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 17 غراماً من الدهون الصحية، ألا وهي الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تحمي القلب وتعمل على خفض الكوليسترول وتساعد على تفكيك الدهون.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأفوكادو يحتوي على إنزيم “الليباز”، الذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون في الأنسجة الدهنية وأثناء عملية الهضم ويحول في الوقت نفسه دون تخزين الدهون الموجودة في الأفوكادو.



كما يعد الأفوكادو كنزاً من الفيتامينات، حيث إنه يزخر بفيتامين A وB و C و D و E و K، علاوة على أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع، ومركبات النبات الثانوية، التي تحارب البكتيريا الضارة وتحمي الخلايا وتضبط الدم وتقوي جهاز المناعة.