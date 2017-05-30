أعلنت "الدانوب"، التابعة لمجموعة بن داود في السعودية، عن إطلاق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق في قطاع التجزئة في المملكة.

وتوفر منصة التسوق الجديدة خيارات للتسوق من المنتجات الغذائية الطازجة وجميع الاحتياجات الأخرى، وذلك في الوقت الذي يناسب المستهلك.

وهذا من شأنه أن يجعل التطبيق الجديد واحداً من أكبر تطبيقات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب ما قال بيان مجموعة بن داود.

وقال، الرئيس التنفيذي للدانوب، أحمد عبدالرزاق بن داود، "لاقت النسخة التجريبية من التطبيق استحساناً لدى عملائنا. سينقل تطبيق الدانوب الجديد تجربة التسوق عبر الإنترنت للمواد الاستهلاكية والغذائية، إلى مستوى جديد من الراحة والأمان الإلكتروني".

من جهته، قال المدير التنفيذي لتطبيق الدانوب، ماجد بن محمد الطحان، "سيستهدف التطبيق 3 مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر في مرحلته الأولية التي ستطلق خلال شهر رمضان المبارك، وسيصل لاحقا إلى جمهور أوسع في أرجاء المملكة كاملة".

ويقدم التطبيق الجديد خدمة توصيل المنتجات السريع إلى أي منطقة في السعودية في الوقت الملائم الذي يختاره العميل، وسيوفر خيارات دفع مرنة ومريحة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الأكبر والأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.