أظهر مقطع فيديو تطوع شبان لإطفاء حريق اندلع ليلاً في مخبز بحيبأحد الاحياء السكنية في السعودية، حيث تمكنوا من إخراج أسطوانات الغاز من المحل قبل أن تصل إليها النيران.

وبدا في الفيديو الشبان وهم يهرولون نحو المخبز الذي اشتعلت بداخله النيران، وقام بعضهم بكسر الأقفال والدخول للمحل، وقاموا بإجلاء سكان العمارة الذين كانوا نائمين.

وتمكن الشبان من إخراج كل أسطوانات الغاز من المخبز قبل وقوع كارثة في حال وصول النيران إليها، وشرع أحدهم في استخدام طفاية حريق للسيطرة على الحريق، وذلك قبل وصول فرق الدفاع المدني، فيما أصيب أحدهم باختناق.

وقد أنشأ مغردون وسماً على موقع "تويتر" باسم "إنقاذ مخبز حارة السفاح"، أشادوا فيه بشجاعة الشبان، مطالبين الدفاع المدني بتكريمهم.