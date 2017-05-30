«عفاريت عادل أمام أصابتني بالرعب»
الفنانة المصرية هالة صدقي عن دورها المتميز في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع النجم الكبير عادل إمام، حيث تقوم بدور زوجته النكدية التي جعلته يطفش من البيت ويسعد بعفريتة تظهر له ربما تعوضه مرارة العيش مع هذه الزوجة.
«سأفتقد كل لحظة قضيتها معك»
النجمة السينمائية باربرة سترايسند تعبر عن حزنها الشديد لنفوق كلبتها المدللة سامانثا عن 14 عاما.
«فيه خادمة بكل هذا الجمال»
ما ان بدأت أحداث مسلسل «الحرباية» للنجمة هيفاء وهبي الا وانشغل مستخدمو مواقع التواصل بالتعليق على شخصية هيفاء وهبي التي تعمل خادمة في البيوت، غير مصدقين ان واحدة في جمال هذه الفنانة يمكن ان تكون خادمة حتى لو على مستوى التمثيل.
«كانت رحلة مميزة بكل معنى الكلمة»
ميلانيا، زوجة الرئيس دونالد ترامب، وهي تتحدث بفخر حول رحلتها الخارجية الأولى التي جذبت فيها أنظار الملايين في الشرق الأوسط وأوروبا.
«سنهز عالم الرقص»
چنيفر لوپيز بعد أن بثت شريط فيديو عبر الإنترنت تظهر فيه وهي تتدرب مع زميلها ديريك ديوان على رقصة جديدة استعدادا لاستعراضها المقبل.
«أول رمضان بدون والدي»
الفنان ناصر القصبي مشاركا متابعيه عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة بالأسود والأبيض، يظهر فيها طفلا بين ذراعي والده. وذيلها بتعليق جاء فيه: «مع والدي رحمه الله.. أول رمضان بدون والدي.. الله يحفظ لكم والديكم ويمتعكم بهم».
«حلاوة الدنيا بوجودك فيها»
الممثلة السورية كندة علوش مهنئة برقة متناهية الممثلة التونسية هند صبري، بمناسبة عرض أولى حلقات مسلسل حلاوة الدنيا. ونشرت علوش عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبوستر المسلسل وعلقت: «مبروووك لحبيبتي هند صبري أول حلقة من حلاوة الدنيا جميلة وحساسة وعذبة، وبتوجع جدا بس بنعومة». مسلسل «حلاوة الدنيا»، بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، مصطفى فهمي، أنوشكا، أحمد حاتم، نهى عابدين.