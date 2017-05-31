انتشر مقطع فيديو للحظة سقوط شابة حامل مرتين عندما حاول المسعفين إخراجها من سيارة إسعاف.

ونشر موقع "ميرور" مقطع الفيديو الذي يظهر في المسعفين في مدينة هوانكايو، بيرو وهم يرفعون المريضة البالغة من العمر 16 عاما من سيارة الإسعاف على نقالة من أجل نقلها إلى المستشفى، لكن يبدو أن أحدهم فقد قبضته واستدارت النقالة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الفتاة على الأرض.

وحاول الأطباء تثبيت أرجل النقالة في محاولة لإدخالها إلى المستشفى، لكن الفتاة سقطت على الأرض مرة ثانية، وفي نهاية اللقطات تمكنوا من تحريك النقالة ونقل الفتاة إلى المستشفى شبه فاقدة للوعي.

وقال مدير المستشفى، إن الفتاة دخلت وحدة العناية المركزة، ووضعت طفلها بواسطة عملية قيصرية دون أن تتعرض لأي مشكلات.